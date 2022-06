Berlin/Dessau-Ro├člau (dpa) - Fleisch soll teurer werden, Obst und Gem├╝se billiger - das schl├Ągt das Umweltbundesamt vor. Die Mehrwertsteuer sollte in einer Reform st├Ąrker an ├Âkologischen und sozialen Kriterien ausgerichtet werden.

G├╝nstiger werden sollten deswegen auch Fahrten mit Bussen und Bahnen. Was umweltfreundlich sei, sollte g├╝nstiger werden, was umweltsch├Ądlich sei, d├╝rfe der Staat nicht l├Ąnger mit zu niedrigen Steuern subventionieren, sagte der Pr├Ąsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, am Donnerstag.

Die Mehrwertsteuer sei in Deutschland durch einen Wildwuchs an Einzelregelungen gekennzeichnet, so das UBA. ├ľkologische Belange w├╝rden nicht ber├╝cksichtigt, soziale Belange nur zum Teil. Einige Regelungen f├Ârderten sogar umweltsch├Ądliche Konsumweisen. So sei die erm├Ą├čigte Mehrwertsteuer auf tierische Produkte eine umweltsch├Ądliche Subvention, weil damit umweltsch├Ądliche Produkte beg├╝nstigt w├╝rden.