131.600 Ausl├Ąnderinnen und Ausl├Ąnder wurden laut Statistischem Bundesamt 2021 in Deutschland eingeb├╝rgert. "Dieser Anstieg ist gut zur H├Ąlfte auf die hohe Zahl an Einb├╝rgerungen von Syrerinnen und Syrern zur├╝ckzuf├╝hren", berichtete das Amt am Freitag in Wiesbaden. 19.100 syrische Staatsangeh├Ârige wurden 2021 eingeb├╝rgert - fast dreimal so viele wie 2020.