Schwierige Reformbem√ľhungen

Der 61 Jahre alte Bischof von Limburg ist seit 2020 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und eine der treibenden Kr√§fte hinter dem derzeitigen Reformprozess der deutschen Katholiken. Dieser "Synodale Weg" strebt konkrete √Ąnderungen an, so eine Beteiligung der Gl√§ubigen an der Bischofswahl, die Segnung homosexueller Paare und m√∂glichst auch das Diakonat der Frau.

Der Vatikan verfolgt die deutschen Erneuerungsbem√ľhungen mit gr√∂√ütem Misstrauen. Konservative Bisch√∂fe aus aller Welt haben sich bereits mit harschen Erkl√§rungen dagegen in Stellung gebracht. In Deutschland geh√∂ren Konservative wie der K√∂lner Kardinal Rainer Maria Woelki und der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer zu B√§tzings Gegenspielern. Er selbst ist jedoch der √úberzeugung, dass der Reformprozess die letzte Chance der katholischen Kirche in Deutschland ist, denn l√§ngst wenden sich auch die Treuesten der Treuen in Scharen ab.

Mays Tod verstärkt tiefe Krisenstimmung in der Kirche

Der nun tot aufgefundene Leiter des Priesterseminars, Christof May, war selbst ein bekannter Reformer, der sogar noch weit sch√§rfer und entschiedener formulierte als B√§tzing. Im Jahr 2020 erzielte der begabte Redner - der schon in seiner Jugend als "√úberflieger" galt - 165.000 Abrufe mit derVideoaufzeichnung einer Predigt, in der er sich unter anderem f√ľr die Segnung homosexueller Paare, f√ľr die Zulassung von wiederverheirateten Geschiedenen zur Kommunion und f√ľr die √Ėffnung des Priesteramts f√ľr Frauen aussprach. "Theologen und Theologinnen, die Argumente bringen f√ľr das Weiheamt der Frau, werden mundtot gemacht", kritisierte er. Das sind T√∂ne, die man so nur sehr selten von hohen Geistlichen h√∂rt.

Der tragische Tod des 49-J√§hrigen, bei dem es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Limburg keine Anhaltspunkte f√ľr ein Fremdverschulden oder eine strafbare Handlung gibt, verst√§rkt die tiefe Krisenstimmung in der katholischen Kirche in Deutschland. Bezeichnend ist die Tatsache, dass sich k√ľrzlich sogar der Generalvikar von Speyer, Andreas Sturm, - der Stellvertreter des Bischofs! - von der Kirche abgewandt hat. "Ich habe im Lauf der Jahre Hoffnung und Zuversicht verloren, dass die r√∂misch-katholische Kirche sich wirklich wandeln kann", sagte er. Offen gab er zu, den Z√∂libat verletzt und Liebesbeziehungen gelebt zu haben.

Am Montag wird in M√ľnster ein neues Missbrauchsgutachten vorgestellt, und Ende dieses Monats werden die Austrittszahlen aus der katholischen Kirche f√ľr das vergangene Jahr ver√∂ffentlicht. Es wird mit einem neuen H√∂chststand gerechnet.

Der Leiter des Limburger Priesterseminars hatte noch Anfang dieses Jahres in einer Predigt zugegeben, dass er mitunter selbst an seiner Berufung zweifle und das Gef√ľhl habe, ihr nicht gerecht werden zu k√∂nnen. Es vergehe kein Tag, ohne dass er Gott nicht um Vergebung bitte. "Jeden Abend auf der Bettkante muss ich sagen: "Christof, Du hast es wieder nicht auf die Kette gebracht.""