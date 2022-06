Materialmangel am Bau auf Rekordniveau

Ex filmt Einbruch in Britney Spears' Haus

Frau in Treppenhaus vergewaltigt: Haft

Teenager gesteht Mord an 14-JĂ€hriger

Messerattacke an Grundschule: Verletzte

Große Energiesparkampagne Habeck: Deutsche sollen "Putin eins auswischen" Von afp 10.06.2022 - 15:33 Uhr Lesedauer: 3 Min. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck: "Wer Energie spart, hilft, dass Deutschland unabhĂ€ngiger von russischen Importen wird, und tut was fĂŒrs Klima." (Quelle: Political-Moments/imago-images-bilder)

"Alle mĂŒssen einen Beitrag leisten": Wirtschaftsminister Habeck stellt Plakate vor, die die BĂŒrger zum Energiesparen motivieren sollen. Kritik kommt von UmweltverbĂ€nden.

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (GrĂŒne) hat mit einem breiten BĂŒndnis von VerbĂ€nden eine Energiesparkampagne gestartet. "Es braucht den Abschied von fossilen Energien, um unabhĂ€ngiger zu werden und die Klimaziele zu erreichen", hieß es in einer am Freitag in Berlin veröffentlichten gemeinsamen ErklĂ€rung. Mit der Kampagne werden alle gut 80 Millionen BĂŒrgerinnen und BĂŒrger aufgerufen, gemeinschaftlich beim Energiesparen Tempo zu machen.

"Wer Energie spart, hilft, dass Deutschland unabhĂ€ngiger von russischen Importen wird, und tut was fĂŒrs Klima", betonte Habeck. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mache deutlich: "Wir mĂŒssen weg von fossilen EnergietrĂ€gern und weg von der AbhĂ€ngigkeit und Erpressbarkeit von russischen Importen", so der Minister und warb fĂŒr einen Umstieg auf erneuerbare Energien sowie fĂŒr mehr Energieeffizienz. "Wir mĂŒssen alle einen Beitrag leisten", sagte er in Berlin.

Habeck: Es droht ein "ganz schwieriger Herbst"

Habeck verwies dabei auch auf die aktuell hohen Energiepreise, die Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen belasten. Hier drohe ein "ganz schwieriger Herbst", wenn Mieterinnen und Mieter ihre Heizkostenabrechnungen und neuen AbschlagsbetrĂ€ge erhielten. "Allein schon deshalb ist Energiesparen dringend notwendig", betonte der Minister. Auch fĂŒr kleine BeitrĂ€ge einzelner Menschen wie das Wechseln des Duschkopfs und die Umstellung der Beleuchtung auf LED gelte: "Wenn viele das machen, bringt das in der Summe wirklich was." ZusĂ€tzlich könnte man so "Putin eins auswischen".