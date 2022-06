Kommunen Th├╝ringen: Beteiligung bei B├╝rgermeisterwahlen sinkt Von dpa 12.06.2022 - 21:54 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ortsteilb├╝rgermeisterwahl in Schmiedefeld am Rennsteig. (Quelle: Michael Reichel/dpa./dpa)

Erfurt (dpa) - Nach der B├╝rgermeisterwahl in Th├╝ringen stehen voraussichtlich in 26 von 325 Gemeinden in zwei Wochen Stichwahlen an. Dabei geht es noch an zwei Orten um hauptamtliche Posten, wie das Landesamt f├╝r Statistik mitteilte.

Rund 210.000 Th├╝ringer waren am Sonntag zum W├Ąhler aufgerufen. Die Wahlbeteiligung war mit rund 51 Prozent niedriger als vor sechs Jahren, als sie bei rund 54 Prozent gelegen hatte. Zwei Gemeinden fehlten am Abend noch in der Ausz├Ąhlung - hier wurden erst f├╝r Montag Ergebnisse erwartet. Etliche B├╝rgermeister wurden mit klaren Mehrheiten ins Amt gew├Ąhlt - einige gar mit einer Zustimmung von 100 Prozent.

Im s├╝dth├╝ringischen Kloster Ve├čra hatte die Kandidatur von Tommy Frenck vorab f├╝r Gespr├Ąchsstoff gesorgt, der vom Th├╝ringer Verfassungsschutz als Rechtsextremist gef├╝hrt wird. Frenck unterlag bei der Wahl mit rund 29 Prozent der Stimmen klar gegen Amtsinhaber Wolfgang M├Âller. Die Wahlbeteiligung in dem kleinen Ort lag bei 83 Prozent.

In Lenterode (Landkreis Eichsfeld) erzielte der 82-j├Ąhrige Albert Herold mit 82 Stimmen ein Ergebnis von 82 Prozent. Insgesamt waren in dem Ort 100 g├╝ltige Stimmen abgegeben worden. Herold hatte keinen Gegenkandidaten. Der seit 1997 amtierende B├╝rgermeister war der ├Ąlteste Kandidat der diesj├Ąhrigen Kommunalwahlen in Th├╝ringen.

Auch die j├╝ngste Bewerberin um ein B├╝rgermeisterinnenamt konnte sich ├╝ber einen Wahlsieg freuen: Die 24-j├Ąhrige Sina R├Âmhild erhielt in Oechsen (Wartburgkreis) 84,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Amtsinhaber Wilfried Bleisteiner stand am Sonntag nicht mehr zur Wiederwahl.