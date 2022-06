Das steht im Koalitionsvertrag in Schleswig-Holstein

Gut sechs Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein nimmt die k├╝nftige schwarz-gr├╝ne Landesregierung in Kiel Gestalt an. Inzwischen stellten CDU und Gr├╝ne in Kiel ihren Koalitionsvertrag vor, der einen Schwerpunkt auf die Entwicklung des windreichen Bundeslands zu einer Schl├╝sselregion der Energiewende legt.