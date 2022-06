Lauterbach will laut Bericht Datenchaos mit Pandemie-Radar angehen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will mit einem neuen "Pandemie-Radar" bessere Vorhersagen ├╝ber neue Coronavirus-Wellen erm├Âglichen. Krankenh├Ąuser sollen zum Beispiel mehr aktuelle Angaben zu Bettenbelegungen machen. "Bislang wissen wir nur, wie viele Betten in den Kliniken frei sind ÔÇô und das mit Versp├Ątung. Das ist zu wenig", sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Au├čerdem sollten "st├Ąrker als bisher Infektions- und Durchimpfungsraten in Gesundheitseinrichtungen" erhoben werden, berichtet das RND unter Berufung auf einen Formulierungsvorschlag des Ministeriums f├╝r eine Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes. Auch die Abwasser├╝berwachung solle dort ausgebaut werden. "Daraus lassen sich R├╝ckschl├╝sse aufs Infektionsgeschehen ziehen", sagte Lauterbach. Im Abwasser lassen sich Virenkonzentrationen nachweisen. In allen Pflegeheimen soll es zudem k├╝nftig einen Impf- und Medikamenten-Beauftragten geben.

Expertenrat machte schon im Januar Vorschl├Ąge

Die ├ťbermittlung von Daten stellt seit Beginn der Corona-Pandemie die Beh├Ârden vor gro├če Probleme. So werden derzeit an Wochenenden und Feiertagen Infektionszahlen von einigen Gesundheits├Ąmtern und Bundesl├Ąndern nicht an das Robert Koch-Institut gemeldet. Hinzu kamen Softwareprobleme bei einigen ├ämtern. Auch andere Daten wie die Belegungen von Intensivstationen und Krankenh├Ąusern kommen verz├Âgert bei den Beh├Ârden an.