Fälle nehmen zu Studie: Viele antisemitische Straftaten im Zusammenhang mit Corona Von dpa , afp 28.06.2022 - 15:23 Uhr Lesedauer: 3 Min. Laut eines Berichts des Netzwerk Rias hängen viele antisemitische Vorfälle in Deutschland mit der Coronapandemie zusammen. (Symbolfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

Ein Bericht des Netzwerks Rias zeigt: Juden in Deutschland sehen sich jeden Tag bedrängt oder angegriffen. Auch die Coronapandemie habe dazu beigetragen.

Beschimpfungen, Schmierereien, Angriffe gegen Juden in Deutschland: 2.738 antisemitische Vorfälle haben Meldestellen des Netzwerks Rias im vergangenen Jahr erfasst. Darunter waren 63 Angriffe und sechs Fälle extremer Gewalt. Den Jahresbericht 2021 präsentierte Rias-Vorstand Benjamin Steinitz am Dienstag in Berlin. Wichtige Treiber aus seiner Sicht: die Corona-Pandemie mit ihren antijüdischen Verschwörungserzählungen und der Nahost-Konflikt mit antisemitischer Israel-Kritik.

Rias steht für Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus. Betroffene können sich an acht Meldestellen des Netzwerks wenden. Anders als in der Kriminalstatistik werden so auch nicht strafbare antisemitische Vorfälle erfasst. 2020 hatte Rias noch 1.909 solcher Fälle registriert – aber mit weniger Meldestellen. Dass die Zahl nun auf die Dreitausendermarke zusteuere, sei erschreckend, sagte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. Aber "gleichzeitig ist jeder der gemeldeten Vorfälle auch ein Schritt zur Verkleinerung des Dunkelfelds".

Alle sechs Tage ein judenfeindlicher Angriff

Etwa die Hälfte aller erfassten Vorfälle – 54 Prozent – ließen sich laut Rias keiner klaren Weltanschauung zuordnen. Wo dies möglich war, waren Rechtsextremisten mit 17 Prozent die größte Gruppe. Insgesamt wurden 964 Täterinnen und Täter registriert.

Zu Fällen "extremer Gewalt" zählt Rias zum Beispiel den Angriff auf einen jüdischen Teilnehmer einer Mahnwache für Israel in Hamburg und einen Schuss auf ein jüdisches Gemeindehaus in Berlin. Statistisch gab es laut Rias an jedem sechsten Tag einen antisemitischen Angriff. Antisemitische Vorfälle insgesamt gab es jedoch rechnerisch mehr als sieben pro Tag.