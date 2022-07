RKI: Deutlich mehr akute Atemwegserkrankungen

Bei der Corona-Impfquote in Deutschland hat sich laut dem Bericht zuletzt haupts├Ąchlich bei der zweiten Auffrischimpfung f├╝r ├Ąltere Menschen noch etwas getan. Allerdings habe nach Daten bis Ende M├Ąrz die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen noch keine zweite Auffrischimpfung erhalten, hie├č es. Erstimpfungen w├╝rden am wenigsten verabreicht.

Risiko f├╝r Krankenhauseinweisung bei Ungeimpften am h├Âchsten

Die RKI-Experten bekr├Ąftigen, dass Auffrischimpfungen insgesamt eine hohe Effektivit├Ąt gegen eine Einweisung ins Krankenhaus wegen Corona aufweisen. Die Inzidenz der Krankenhauseinweisungen wegen Covid-19 habe in der Omikron-Welle zwar generell abgenommen. Sie sei zuletzt in allen Altersgruppen in der ungeimpften Bev├Âlkerung jedoch am h├Âchsten gewesen.