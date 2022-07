Lauterbach: Urlaubspläne im Sommer wegen Corona-Vorbereitungen "geschrumpft"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verzichtet in diesem Jahr auf gr├Â├čere Sommerurlaube. "Meine eigenen Urlaubspl├Ąne sind in den letzten Wochen geschrumpft", sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin . Er verwies auf Verordnungen, die auf den Weg zu bringen seien, auf die laufenden Beratungen ├╝ber eine Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes und Vorbereitungen f├╝r den Herbst, "weil wir davon ausgehen, dass wir eine erhebliche Herbstwelle zu bew├Ąltigen haben".

Erster Gesetzentwurf in Bundestag eingebracht

Lauterbach hatte am Donnerstag umfassende Vorbereitungen f├╝r einen umfangreichen Corona-Schutz im Herbst zugesichert. "Die Pandemie wird leider nicht in die Sommerpause gehen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Bundestag. Es sei aber auch nicht vorgesehen, dass die Pandemiebek├Ąmpfung in die Sommerpause gehe. "Wir d├╝rfen und wir k├Ânnen es uns nicht leisten, ein drittes Mal nicht gut vorbereitet in den Herbst hineinzugehen." Es werde daher alles Notwendige getan, um der Situation zu begegnen. Die Opposition kritisierte den Corona-Kurs der Koalition scharf.