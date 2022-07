Corona I Schwerere Verläufe bei BA5? Lauterbach widerspricht RKI-Erkenntnissen

Den Daten des Instituts zufolge ist die derzeit dominierende Omikron-Sublinie BA5 immer noch fĂŒr den Großteil der Infektionen hierzulande verantwortlich. In der aktuellsten untersuchten Stichprobe von vorletzter Woche machte sie bereits einen Anteil von 77 Prozent aus, nach 65 Prozent in der Woche zuvor. Dieser dĂŒrfte in der Zwischenzeit noch weiter angestiegen sein.