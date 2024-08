Die Linke bekommt neue Vorsitzende. Janine Wissler und Martin Schirdewan werden beim kommenden Parteitag in Halle nicht mehr für das Spitzenamt antreten.

Die Linke-Vorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan haben ihren Rückzug angekündigt. Beim Parteitag im Oktober werden sie nicht erneut für den Vorsitz kandidieren, wie beide am Sonntag mitteilten. Die Entscheidung hätten sie in einer Sitzung dem übrigen Parteivorstand verkündet.

In einer Mitteilung erklärte Janine Wissler, die vergangenen dreieinhalb Jahre an der Parteispitze seien für sie sehr anstrengend gewesen. "Ich habe die letzten Jahre viel Zeit damit verbracht, innerparteiliche Konflikte zu moderieren und interne Prozesse zu führen", schreibt Wissler in der Mitteilung. Dabei seien die Auseinandersetzung mit "dem politischen Gegner" und die "Aufgabe der Linken als Opposition zu den kapitalistischen Verhältnissen" oftmals zu kurz gekommen.