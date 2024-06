Mit neuen Aufklärungssatelliten der Bundeswehr gibt es ungelöste technische Probleme, die einen vollständigen Betrieb seit Monaten verhindern. Bei zwei der insgesamt drei Satelliten des Systems SARah sei die operationelle Inbetriebnahme "aufgrund von technischen Einschränkungen" bislang nicht erfolgt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin . Das Ministerium unterrichtete auch die Obleute des Bundestages.

Satelliten als Meilenstein angekündigt

Das neue System zur weltweiten abbildenden Aufklärung besteht aus drei Satelliten. Zwei davon hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums das Unternehmen OHB als Hauptauftragnehmer für das Gesamtsystem geliefert. Diese wurden im Dezember 2023 in die Erdumlaufbahn gebracht und machen nun Probleme. "Alle Versuche der OHB, die Probleme zu lösen, haben bis heute nicht zum Erfolg geführt", sagte der Sprecher. Die Satelliten befänden sich unverändert im Eigentum der Firma OHB. Ein dritter Satellit sei von Airbus Defense and Space als Unterauftragnehmer gekommen. Dieser Satellit werde seit Oktober 2023 operationell eingesetzt.

SARah steht für "Synthetic Aperture Radar", ein bildgebendes Radarverfahren, das militärische Aufklärung unabhängig von der Tageszeit und dem Wetter erlaubt. Die Übertragung der Satelliten an die Bodenstation, die bei SAR-Lupe oft nur um etliche Stunden zeitversetzt möglich war, soll in der neuen Konstellation durch mehr Rechenkapazität beschleunigt und durch die Nutzung weiterer Bodenstationen weltweit vereinfacht werden.

Die Bundeswehr hatte nach dem Start der Anlagen in die Umlaufbahn von einem Meilenstein gesprochen. Nun muss an einem Plan B gearbeitet werden. "In den kommenden Wochen werden wir zusammen mit der Firma OHB einen Plan entwickeln, falls die Funktionsfähigkeit der Satelliten nicht hergestellt werden kann", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Im vierten Quartal werde über das weitere Vorgehen entschieden. Er sagte: "Die satellitengestützte Aufklärungsfähigkeit der Bundeswehr ist weiterhin sichergestellt."