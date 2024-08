Aktualisiert am 14.08.2024 - 10:44 Uhr

Das Trinkwasser der Bundeswehrkaserne in Köln-Wahn soll kontaminiert sein. Die Kaserne wurde abgeriegelt und interne Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Bundeswehrkaserne in Köln-Wahn ist am Mittwochmorgen vollständig abgeriegelt worden. Wie der "Spiegel" berichtet, gehen Polizei, Feldjäger und der Militärische Abschirmdienst des Militärs dem Verdacht einer Sabotageaktion gegen die Bundeswehr nach. Demnach könnte in die Kaserne eingebrochen worden sein.