Aktualisiert am 14.08.2024 - 14:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Erst wurde ein Standort in Köln geschlossen, nun wohl ein weiterer Stützpunkt in Geilenkirchen. Einem Medienbericht zufolge könnte es auch hier zu Sabotageakten gekommen sein.

Nachdem am Vormittag der Bundeswehrstandort Köln-Wahn wegen eines Sabotageverdachts abgeriegelt wurde, soll nun ein weiterer Standort betroffen sein. Wie die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) berichtet, soll der Nato-Stützpunkt im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen geschlossen worden sein. Diese Informationen hat die "SZ" von einem Sprecher des Territorialen Führungskommandos erhalten.

Demnach soll auch hier eine mögliche Trinkwasserkontamination geprüft werden. Am Nato-Flugplatz Geilenkirchen sind unter anderem Aufklärungsflugzeuge stationiert. Laut dem "SZ"-Bericht soll sich der Verdacht auf die Kontamination "angeblich durch Aussagen einer festgenommenen Person" erhärtet haben. Bestätigt seien diese Informationen jedoch nicht.

Standort in Köln-Wahn war stundenlang gesperrt

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums hatte am zuvor Mittwoch bestätigt, dass es am Standort Köln-Wahn den Verdacht auf Spionage gebe. Nach Hinweisen auf eine Störung war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Loch in einem Zaun entdeckt worden. Auch eine auffällige Person wurde bemerkt. Im Raum stand damit der zunächst unbestätigte Verdacht, dass die Wasserversorgung sabotiert worden sein könnte. Für die Untersuchung wurden auch Wasserproben entnommen. Unbestätigt blieb, dass Soldaten über Übelkeit geklagt haben sollen. Mehr dazu lesen Sie hier.