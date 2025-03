Rechnungshof bringt Pistorius in Bedrängnis

Zweifel an Milliardenprojekt

Eine digitale Anbindung von Gefechtsständen bei der Bundeswehr sorgt für Aufsehen. Das Milliardenprojekt soll teuer sein und nicht überzeugen, so der Bundesrechnungshof.

Der Bundesrechnungshof hat deutliche Kritik an einem milliardenschweren Rüstungsprojekt der Bundeswehr geäußert. Die Behörde warnt vor "erheblichen Entwicklungsrisiken" bei der geplanten digitale Anbindung von Gefechtsständen über das neue Richtfunksystem TaWAN LBO, berichtet der "Stern" aus einer vertraulichen Tischvorlage. Außerdem gebe es eine kostengünstigere Variante, die nicht vorrangig umgesetzt werde. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte das Projekt Ende Januar dennoch gebilligt, die Zweifel des Rechnungshofs werden nun erst nachträglich öffentlich bekannt.

Die Gesamtkosten des IT-Projekts belaufen sich über knapp zehn Jahre auf rund 5,5 Milliarden Euro. Der Auftrag wurde ohne reguläres Vergabeverfahren direkt an Rheinmetall Electronics vergeben. Der Rechnungshof warnte konkret vor unklarer Einsatzreife der Systeme und möglichen "Investitionsruinen". In der internen Vorlage heißt es, "der Vertragspartner kann die Anforderungen der Bundeswehr an die Software überwiegend nicht erfüllen". Zudem überzeuge der "Einsatzwert" der beabsichtigten Software noch nicht.