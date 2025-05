Aktualisiert am 30.05.2025 - 14:40 Uhr

Nicht nur die Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten in Deutschland soll kräftig steigen, sondern auch die der Reservisten. Bei der Kontaktaufnahme gibt es aber ein großes Problem.

Die Bundeswehr hat den Kontakt zu rund einer Million potenziellen Reservistinnen und Reservisten verloren. Der Vorsitzende des Reservistenverbands der Bundeswehr, Patrick Sensburg, sagte der "Financial Times", dass es inzwischen unmöglich sei, mit einem großen Teil früherer Wehrpflichtiger oder Berufssoldaten in Verbindung zu treten. Als Hauptgrund nannte er die europäischen und deutschen Datenschutzgesetze.

Der Kontaktverlust geht laut Sensburg auf die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 zurück. Der Verband habe seitdem nur noch die Namen ehemaliger Soldaten in den Unterlagen aufbewahrt, jedoch keine aktuellen Anschriften oder Telefonnummern. "Wir haben ihre Kontaktdaten verloren", sagte Sensburg der "Financial Times". "Das ist verrückt."

Erheblicher Rekrutierungsbedarf

Deutschland will die Zahl aktiver Soldaten bis Ende des Jahrzehnts auf 200.000 steigern. Auch die Reserve soll laut Generalinspekteur Carsten Breuer stark anwachsen: von derzeit etwa 60.000 auf 260.000 Personen. Dafür braucht die Bundeswehr nicht nur neue Freiwillige, sondern auch ehemalige Soldaten.

Veteranen bleiben unerreichbar

Darunter sind etwa 93.000 Afghanistan-Veteranen, die Sensburg als "reservistisch hochpotent" bezeichnete. Ob diese Gruppe noch dienstfähig ist oder überhaupt Interesse an einem Wiedereinsatz hat, sei nicht bekannt.

Sensburg kritisierte, dass etwa die Stelle zur Erhebung von Rundfunkgebühren deutlich leichter an aktuelle Adressdaten komme. "Es ist absurd, dass Bürger wenige Wochen nach einem Umzug kontaktiert werden, wir aber niemanden erreichen können, der in unseren Unterlagen steht", sagte er der "Financial Times".