Der Direktor für Maschinenbau Matt Beamont (r.) zeigt dem britischen Verteidigungsminister John Healey einen Storm Shadow-Flugkörper an einem Fließband in der MBDA Storm Shadow-Fabrik. (Quelle: Dan Kitwood/dpa)

Großbritannien will mit einer Milliardeninvestition die Munitionsproduktion ankurbeln. Die Regierung wolle 1,5 Milliarden Pfund (etwa 1,8 Milliarden Euro) in den Bau von mindestens sechs neuen Fabriken investieren, kündigte das Verteidigungsministerium in London an. Die Streitkräfte sollen zudem mehr Waffen mit größerer Reichweite bekommen.

Russlands völkerrechtswidriger Einmarsch in der Ukraine habe auf harte Weise gezeigt, dass ein Militär nur so stark wie die dahinterstehende Industrie sei, teilte Verteidigungsminister John Healey mit. Mit deren Stärkung sollten Gegner abgeschreckt sowie das Land sicherer und stärker gemacht werden.

Regierung will Militärbericht vorlegen

Die Regierung will am Montag ihren Bericht zur Überprüfung der Verteidigungspolitik vorstellen. Geraten werde etwa, eine Munitionsproduktion zu schaffen, die bei Bedarf schnell hochgefahren werden könne, teilte das Ministerium mit. Unklar ist aber bisher, bis wann die Fabriken entstehen sollen.

"Die Bedrohungen, vor denen wir stehen, sind kein Geheimnis", schrieb Premierminister Keir Starmer in einem Gastbeitrag in dem britischen Boulevard-Blatt "Sun". "Krieg in Europa. Neue nukleare Risiken. Der Kreml arbeitet Hand in Hand mit seinen Kumpanen in Iran und Nordkorea. Wir sind mit täglichen Cyberattacken konfrontiert."