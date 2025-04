Der Vorsitzende des Reservisten-Verbands, Patrick Sensburg, fordert, dass die gelben "Panzerschilder" an Autobahnbrücken wieder angebracht werden, weil die Bundeswehr den Zustand vieler Brücken nicht kenne. "Derzeit weiß die Bundeswehr nicht, über welche Brücke sie noch Panzer bringen kann, weil der Zustand vieler Brücken unklar ist oder sie schon gänzlich gesperrt sind. Auch sollten dann wieder die Schilder zur Tragfähigkeit von Militärfahrzeugen installiert werden", sagte er der "Rheinischen Post".

Seit 2009 wurden "Panzerschilder" schrittweise abgebaut

Die runden gelben "Panzerschilder" mit den schwarzen Ziffern heißen offiziell "MLC-Schilder" und geben an, mit welcher maximalen "Military Load Class" (MLC) die jeweilige Brücke befahren werden darf.

Die Schilder wurden im Kalten Krieg entlang militärisch relevanter Straßen installiert. Seit 2009 schreibt das Verteidigungsministerium diese Beschilderung an Brücken nicht mehr vor. In Teilen Deutschlands werden die Schilder sogar schrittweise abgebaut. Einem Bericht der Organisation Transport & Environment zufolge sind derzeit rund 16.000 Brücken in Bundeshand baufällig.