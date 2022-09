AfD-Mitglieder brechen umstrittene Ukraine-Reise offenbar ab

Nach scharfer Kritik Bericht: AfD-Mitglieder brechen Donbass-Reise ab Von t-online , dpa Aktualisiert am 20.09.2022 - 21:09 Uhr Lesedauer: 2 Min. Christain Blex: Der AfD-Landtagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen hat in einer Mail verkündet, dass die Donbass-Reise abgebrochen wird. (Quelle: Malte Ossowski/SVEN SIMON via www.imago-images.de)

Die geplante Reise von AfD-Landtagsabgeordneten in den Donbass hat viel Kritik ausgelöst. Nun scheinen sie es sich doch anders überlegt zu haben.

Nach scharfer Kritik brechen drei AfD-Landtagsabgeordnete ihre Russland-Reise ab. "Herr (Christian) Blex war nach eigenen Angaben nicht im Donbass und wird die Reise beenden", sagte eine Sprecherin der AfD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Den Angaben des Politikers zufolge reisen auch seine beiden Begleiter aus Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider und Daniel Wald, zurück, so die Sprecherin. Von der AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Zuvor hatte das ZDF online über den Abbruch der Reise berichtet, den Blex nach Angaben eines AfD-Parteisprechers in Berlin auch per Mail an den Bundesvorstand ankündigte. Darin schrieb Blex: "Da ich als einziger Abgeordneter aktuell Internetzugang habe, möchte ich Ihnen den gemeinsamen Beschluss von uns dreien mitteilen, dass wir nicht mehr weiter in den Donbass reisen."

Parteispitze: waren nicht eingeweiht

Der Trip nach Russland hatte für Unverständnis bei Vertretern anderer Parteien gesorgt, auch AfD-intern gab es Kopfschütteln. Die AfD-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt hatte am Montag mitgeteilt, dass die Abgeordneten in Russland seien und auch einen Besuch der Ostukraine planten. Die AfD-Parteispitze war nach eigenen Angaben nicht in die Reise eingeweiht und distanzierte sich davon. Auch die Sprecherin der AfD-Landtagsfraktion in NRW betonte, dass die Fraktion nicht über die Reise an sich oder die genaue Route informiert war.