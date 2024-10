Der Rücktritt als Grünen-Chefin fällt Ricarda Lang offenbar nicht leicht. In einem Punkt fühlt sie sich als gescheitert.

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat ihren Rücktritt im Nachgang stark mitgenommen. "So richtig emotional umgehauen hat es mich erst eine Woche darauf, als Kevin Kühnert zurückgetreten ist. Ich saß vor meinem Handy und habe geweint", sagte Lang der Wochenzeitung "Die Zeit". "Ein bisschen war es so, als ob in dem Moment ein Teil meines Rücktritts für mich selbst überhaupt erst klar geworden ist."