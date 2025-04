Le Pen selbst gibt sich kämpferisch, behauptet, ihre Verurteilung sei politisch motiviert und diene ausschließlich dem Zweck, ihre Präsidentschaft zu verhindern. "Millionen Franzosen sind empört, unfassbar empört. Denn sie haben gesehen, dass in Frankreich – dem Land der Menschenrechte – Richter Praktiken auf den Weg bringen, die man nur aus autoritären Regimen kannte."

Ihre Partei ruft zu Großdemonstrationen am Wochenende auf, und der Parteivorsitzende des Rassemblement National geißelt das Urteil als "Exekution der Demokratie". Die Ultrarechten Éric Ciotti und Éric Zemmour stimmen ein, das Urteil sei ein Angriff auf die Demokratie. Und auch bürgerlich-konservative Kreise folgen dem Spin, Marine Le Pen sei Opfer einer politischen Justiz. "Politisch fatal" wird das Urteil genannt, von einem "Angriff auf die Demokratie" ist die Rede.

Kein politisches Urteil

Das Urteil ist eben gerade nicht politisch, sondern argumentiert ganz und gar formaljuristisch. In einem Zeitraum von 12 Jahren, also während drei ganzer Wahlperioden, haben der damalige Front National und später auch die Nachfolgepartei Rassemblement National Mitarbeiter eingestellt und vom EU-Parlament bezahlen lassen (insgesamt über 4 Millionen Euro), die ausschließlich für die Partei gearbeitet haben, beziehungsweise als Hausdiener für Marine Le Pens Vater und Leibwächter für die Familie Le Pen.

Dieser Vorgang ist strafbar, in Frankreich, in Deutschland, in der EU. Darüber gibt es null Zweifel. Ein Bundestagsabgeordneter, der Mitarbeiter für Parteiaufgaben einsetzt statt im Rahmen des Abgeordnetenmandats, macht sich strafbar und würde ganz sicher verurteilt. Die Besonderheit des französischen Rechts besteht darin, für dieses Vergehen den zeitweisen Entzug des passiven Wahlrechts als Strafe vorzusehen.