Mit 97 in der Stadt geblitzt

In Aachen wird Armin Laschet mit fast 100 Kilometern pro Stunde geblitzt. Nun nimmt ihn eine bekannte Autovermietung auf die Schippe.

Den Ärger hat er, für den Spott braucht er nicht mehr zu sorgen: In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass Armin Laschet im Juli 2024 mit 97 Kilometern pro Stunde in Aachen geblitzt worden war. In der Folge musste Laschet 428,50 Euro Bußgeld zahlen und verlor seinen Führerschein. Nun nimmt ihn der Autovermieter Sixt auf die Schippe.