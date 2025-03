Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bald treten die US-Strafzölle auf Autos in Kraft. Die EU denkt laut über Gegenmaßnahmen nach. Doch in Brüssel fürchtet man, dass es um mehr als Geld geht.

Noch setzt die EU im Handelsstreit mit den USA auf Verhandlungen, doch in Brüssel scheint die Hoffnung auf eine gütliche Einigung mit der Trump-Regierung zu schwinden. Ab Mittwoch, dem 2. April, wollen die USA 25 Prozent Zoll auf jedes Auto erheben, das nicht im Land produziert wurde – Präsident Trump spricht vom "Tag der Befreiung". Die Strafmaßnahme dürfte die europäische Autoindustrie am härtesten treffen. Und so wächst auch innerhalb der EU die Bereitschaft zu harschen Gegenmaßnahmen.

Schon verabschiedet hatte die EU Strafzölle auf Bourbon-Whiskey, Jeans, Motorräder, Boote, Orangensaft, Erdnussbutter und Soja aus den USA. Die Höhe der Zölle variiert je nach Warengruppe zwischen zehn und 50 Prozent. Diese Zölle hatte die EU Mitte März in Reaktion auf US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium erlassen. Sie sollten eigentlich Anfang April in Kraft treten, wurden wegen der laufenden Gespräche von EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič in Washington aber auf Mitte April verschoben.

Trump droht schon mit weiteren Zöllen

Allein die US-Zölle auf Stahl und Aluminium, die auch für fertige Produkte wie Fitnessgeräte gelten, dürften europäische Hersteller etwa 26 Milliarden Euro kosten, so der EU-Handelspolitiker Bernd Lange (SPD). Auch die US-Strafzölle auf Autos dürften zu einem "Schaden in zweistelliger Milliardenhöhe" führen, sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses des EU-Parlaments jetzt dem "Tagesspiegel". Und bei diesen Produktgruppen wird es womöglich nicht bleiben.

Am Samstag drohte US-Präsident Trump bereits mit weiteren Strafzöllen auf pharmazeutische Produkte, ohne konkrete Details zu nennen. "Wir wissen aus den Gesprächen der EU-Kommission mit seiner Administration, dass auch Maschinenbau, Kupfer und Halbleiterchips im Fokus der Amerikaner stehen", berichtet Bernd Lange, der in Handelsfragen als bestens informiert gilt. "In Brüssel glauben manche sogar, Trump könnte Strafzölle auf ausnahmslos alle europäischen Produkte verhängen."

Zölle als Druckmittel für Gesetzesänderungen?

Doch wirtschaftlicher Schaden scheint nicht mehr das Schlimmste zu sein, was man in Brüssel befürchtet. "Wenn Trump über hohe Schutzzölle 'nur' Investitionen zurückholen will, wäre das schlimm genug", so Bernd Lange. "Noch übler wäre, wenn seine Zölle uns zu Gesetzesänderungen zwingen sollen." So habe ihn Handelskommissar Šefčovič informiert, dass der US-Regierung die EU-Verbraucherschutzstandards in der Landwirtschaft ebenso ein Dorn im Auge seien wie Regulierungen für Onlineplattformen wie X von Elon Musk.

Aus der Luft gegriffen ist die Sorge vor einer US-Einflussnahme auf die inneren Angelegenheiten der EU nicht. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz Mitte Februar warf US-Vizepräsident J. D. Vance den Europäern vor, dass die Ausgrenzung von Rechtsextremisten gegen die Meinungsfreiheit verstoße – viele Beobachter deuteten den Auftritt als Absage an gemeinsame westliche Werte.

EU will USA nicht mehr Schaden zufügen als nötig

Vor wenigen Tagen schickte die Trump-Regierung dann Briefe an Unternehmen in aller Welt mit der Aufforderung, Programme zur Förderung der Diversität einzustellen – ansonsten könnten sie keine Geschäfte mehr mit der US-Regierung machen. Auch dies scheint ein Versuch der US-Regierung zu sein, ihre ideologische Linie außerhalb der USA durchzusetzen. Doch die EU ist dem Druck aus den USA nicht wehrlos ausgeliefert, betont Handelspolitiker Bernd Lange. So sei die EU heute besser auf einen Handelskrieg mit den USA eingestellt als während Trumps erster Amtszeit.