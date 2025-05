Jörg Meuthen: Der ehemalige AfD-Bundessprecher wird Spitzenkandidat der Werteunion in Baden-Württemberg. (Archivfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

Der ehemalige AfD-Bundesvorsitzende will mit der konservativen Partei in den Landtag von Baden-Württemberg einziehen. Sein Ziel: Ein Ende der grün-schwarzen Landesregierung.

Der ehemalige Bundesvorsitzende der AfD , Jörg Meuthen, ist zum Spitzenkandidaten der konservativen Werteunion für die Landtagswahl im kommenden Jahr in Baden-Württemberg gewählt worden. Das teilte der neu gewählte Landesvorsitzende der Partei, Alexander Mitsch, mit.

Ziel der im vergangenen Jahr gegründeten Partei sei der Einzug in den Landtag in Stuttgart und ein Ende der grün-schwarzen Landesregierung, hieß es im Vorfeld der Aufstellungsversammlung in Vöhringen (Landkreis Rottweil).