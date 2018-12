Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Thüringer Landtag hebt Höckes Immunität auf

14.12.2018, 16:08 Uhr | AFP

Ende Juni: Die traurige Gewissheit rund um die getötete Studentin Sophia L. bringt Björn Höcke in Bedrängnis, der ein Foto des Opfers veröffentlicht hatte. (Quelle: dpa)

Tagelang wurde fieberhaft nach der Tramperin aus Leipzig gesucht. Dann wurde in Spaninen eine Frauleiche gefunden. Jetzt gibt es traurige Gewissheit. (Quelle: dpa)

In Spanien gefundene Leiche ist Sophia L.

Die Immunität des AfD-Politikers Björn Höcke wurde aufgehoben. Gegen ihn liegt eine Anzeige wegen der Veröffentlichung eines Fotos der ermordeten Tramperin Sophia L. vor.

Der Justizausschuss des Thüringer Landtags hat die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke aufgehoben. Die Entscheidung fiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz, wie die AfD mitteilte. Hintergrund ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen Höcke, weil er ein Foto der getöteten Tramperin Sophia L. aus Bayern unzulässigerweise genutzt habe.

Björn Höcke im Plenarsaal des Thüringer Landtags: Die Immunität des AfD-Politikers wurde aufgehoben. Damit ist der Weg für Ermittlungen gegen ihn frei. (Quelle: dpa)



Die Eltern der getöteten 28-Jährigen erstatteten nach einem Bericht von West- und Norddeutschem Rundfunk Ende September Anzeige gegen Höcke, weil er auf seiner Facebook-Seite Fotos veröffentlicht habe, auf denen ihre Tochter zu sehen gewesen sei. Nach Ansicht der Eltern habe er die Aufnahmen für die "eigene Gesinnung instrumentalisiert". Höcke habe das Bild widerrechtlich öffentlich zur Schau gestellt. Dies sei für die Eltern unerträglich, heißt es laut dem Bericht in der Anzeige.

Höcke wies die Vorwürfe gegen ihn als vollkommen haltlos zurück. Er habe auf seiner Facebook-Seite Fotos der Demonstration am 1. September in Chemnitz veröffentlicht. Er habe also eine öffentliche Veranstaltung dokumentiert. "Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", sagte Höcke.