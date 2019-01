Schwer verletzter Politiker

Polizei widerspricht AfD-Version des Angriffs in Bremen

09.01.2019, 07:41 Uhr | dpa, dru

Am Montag wurde der Bremer AfD-Politiker Frank Magnitz angegriffen und schwer verletzt. Dass dabei ein Gegenstand zum Einsatz kam, wie die AfD mutmaßte, glaubt die Polizei nun nicht mehr.

Nach dem Angriff auf den Bremer AfD-Landeschef Frank Magnitz ermitteln die Behörden jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Aufnahmen aus Überwachungskameras im Umfeld des Tatorts zeigten zwei Personen, die sich dem 66-Jährigen von hinten näherten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagabend mit. Eine dritte Person sei versetzt dahinter gelaufen.

Frank Magnitz: Der AfD-Politiker wurde am Montag in Bremen angegriffen und schwer verletzt. (Quelle: Hartenfelser/imago)

Einer der Unbekannten habe das Opfer dann von hinten geschlagen, woraufhin der Mann gestürzt sei. Der AfD-Bundestagsabgeordnete erlitt demnach eine stark blutende Kopfverletzung. Anschließend sei das Trio geflüchtet. "Wir konnten auf dem Videomaterial keinen Einsatz eines Schlaggegenstandes feststellen", sagte eine Polizeisprecherin.

Polizisten sichern Spuren am Tatort: Der Angriff geschah im Bereich des Theaters am Goetheplatz in der Innenstadt von Bremen. (Quelle: Fabian Bimmer/Reuters)

Doch kein Angriff mit Gegenstand?

Der Bremer AfD-Abgeordnete war am späten Montagnachmittag im Bereich des Theaters am Goetheplatz in der Innenstadt von Bremen attackiert und schwer verletzt worden. Die Bremer AfD hatte zunächst angegeben, vermummte Angreifer hätten Magnitz mit einem Kantholz bewusstlos geschlagen. Anschließend sei er am Boden liegend gegen den Kopf getreten worden. Auch Letzteres bestätigte die Polizei zunächst nicht.





Der Politiker selbst rechnete damit, noch länger im Krankenhaus bleiben zu müssen, wie er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte. An die Tat habe er nur wenig Erinnerung. Die Täter habe er nicht gesehen und auch nicht gehört, ob sie noch etwas zu ihm gesagt hätten, sagte Magnitz.

Die Polizei ging von einem politischen Motiv für den Angriff aus und richtete eine Sonderkommission ein. Auch das Bundeskriminalamt ermittelt. Politiker aller Parteien verurteilten den Angriff auf den Bundestagsabgeordneten.