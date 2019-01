Bürgerschaftswahl

Frank Magnitz ist Spitzenkandidat der Bremer AfD

21.01.2019, 20:35 Uhr | dpa

Frank Magnitz führt die AfD in den Wahlkampf zur Bremer Bürgerschaftswahl 2018. Der frisch gewählte Spitzenkandidaten vertritt seine Partei bereits im Bundestag.

Die AfD in Bremen zieht mit ihrem Landeschef Frank Magnitz als Spitzenkandidaten in den Bürgerschaftswahlkampf. Er hoffe auf ein zweistelliges Ergebnis bei der Abstimmung im kommenden Mai, sagte Magnitz. Der 66-Jährige sitzt für die AfD bereits im Bundestag. Das Mandat werde er auch bei einem Einzug in die Bürgerschaft weiter ausüben, sagte Magnitz. Die Partei hatte am Sonntag 13 Kandidaten für die Bremer Landesliste nominiert. Journalisten waren dabei nicht zugelassen.

Unbekannte hatten Magnitz vor zwei Wochen in Bremen angegriffen und schwer verletzt. Von dem Überfall hat er sich nach eigenen Angaben noch nicht ganz erholt. "Es gibt noch einige Einschränkungen, aber ich bin guter Hoffnung, dass sich das in nächster Zeit geben wird." Zu seiner Aussage, die Täter hätten ihn mit einem Kantholz geschlagen, sagte er: "Ich hatte massive Wahrnehmungsprobleme in dem Moment. Ich kann es heute nicht mehr sagen. Die Beeinträchtigung zu dem Zeitpunkt war doch etwas größer."





Die AfD hatte nach dem Überfall mitgeteilt, die Täter hätten Magnitz mit einem Kantholz geschlagen und ihn mit Füßen gegen den Kopf getreten. Ein Überwachungsvideo zeigt jedoch, dass ein Mann Magnitz von hinten schlägt und dieser zu Boden stürzt. Magnitz sagte, er würde sich wünschen, dass ein unabhängiger Gutachter sich das Videomaterial erneut anschaue. Die Polizei habe ihn vergangene Woche erneut befragt. Über den Stand der Ermittlungen habe er aber keine Kenntnisse.