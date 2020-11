Abgeordneter tritt über

Die Partei sitzt jetzt auch im Bundestag

Der parteilose Abgeordnete Marco Bülow am 8. Oktober im Bundestag: Der 49-Jährige war bis 2018 Mitglied der SPD. (Quelle: Christian Spicker/imago images)

Seit 2002 vertritt Marco Bülow den Wahlkreis Dortmund I im Bundestag, bis 2018 als Mitglied der SPD. Jetzt wechselt der 49-Jährige in Die Partei – ein politischer Coup für Satiriker Martin Sonneborn.

Dem Satiriker, Europaabgeordneten und Parteichef Martin Sonneborn ist offenbar ein Coup gelungen: Wie Sonneborn t-online mitteilte, tritt der parteilose Bundestagabgeordnete Marco Bülow in Sonneborns DIE PARTEI ein – und verschafft ihr damit das erste Bundestagsmandat. Bülows Berliner Büro wollte den Eintritt nicht bestätigen und verwies auf eine Pressekonferenz am Dienstag vor dem Reichstagsgebäude in Berlin.

Marco Bülow vertritt seit 2002 als Direktkandidat den Wahlkreis Dortmund I. Er war 26 Jahre lang Mitglied der SPD, die er nach der erneuten Regierungskoalition von Union und SPD 2018 verließ. "Ich war in der SPD, weil sie sich vor allem für die sozialen Belange der Menschen einsetzt und nicht, weil sie sich mit einem neoliberalen System abfindet, nur noch an Symptomen rumdoktert und sich häufig mächtigen Lobbyinteressen beugt, die nur Wenigen nutzt", schrieb Bülow damals zur Begründung. "Die Sehnsucht nach einer klaren, sozialen Alternative ist groß, aber die SPD steht leider nicht mehr dafür."

Was Bülow zu seinem Eintritt in DIE PARTEI bewegt hat und was sich der 49-Jährige von dem Schritt erhofft, sagte er bislang nicht.