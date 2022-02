Bayerische Landesregierung

Das sind Söders neue Minister

23.02.2022, 11:11 Uhr | dpa, AFP

Mit einer Neuaufstellung will der bayerische Ministerpräsident seine Partei für die Landtagswahl im kommenden Jahr fit machen. Dafür wechselt unter anderem ein prominenter CSU-Politiker in Söders Kabinett.

Das bayerische Kabinett erhält neue Minister: CSU-Generalsekretär Markus Blume wechselt in die bayerische Landesregierung und wird neuer Wissenschaftsminister. Dies kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag an.

Blumes Nachfolger soll der Bundestagsabgeordnete und frühere Innenstaatssekretär Stephan Mayer werden. Er werde dem Parteivorstand diesen Vorschlag machen, sagte Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder am Mittwoch nach einer Sitzung der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag.

Söder wechselt durch

Darüber hinaus nimmt Söder weitere Wechsel vor: Der bisherige Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter (CSU) soll Bayerns neuer Bau- und Verkehrsminister werden. Die frühere Umweltministerin Ulrike Scharf wird neue Familienministerin in Bayern.