Habeck: Wäre gerne mit Helmut Kohl essen gegangen

In dem Gespräch verriet der Vizekanzler, dass er die CDU zwar nie gewählt habe, aber er sei daran interessiert, "mit Leuten wie Kohl zu reden, die in Teilen das schon mal gemacht haben, was ich jetzt so erlebe". Mittlerweile glaube Habeck, "er habe das früher nicht so gesehen, denke über Kohl inzwischen aber ähnlich wie über die Erfindung der sozialen Marktwirtschaft: "Da hast Du vielleicht etwas nicht gesehen."