Die Grünen haben in einer Umfrage erneut an Zustimmung in der Bevölkerung eingebüßt und liegen nun auf dem tiefsten Wert seit der Bundestagswahl 2017. Laut dem am Dienstag veröffentlichten "Trendbarometer" von RTL und ntv würden nur noch neun Prozent der Befragten die Grünen wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein Minus von zwei Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche.