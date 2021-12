Nach Amtseinführung

So denken die Deutschen über die Ampel

12.12.2021, 08:20 Uhr | AFP, t-online

Die neue Regierung ist seit wenigen Tagen im Amt. Hat der Regierungswechsel das Meinungsbild der Deutschen beeinflusst? Eine Umfrage gibt Klarheit.

In der Woche der Regierungsübernahme haben die Ampelparteien in den Umfragen fast exakt dort gestanden, wo sie auch am Abend der Bundestagswahl standen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kamen die Sozialdemokraten wie in der Vorwoche auf 26 Prozent (Bundestagswahl: 25,7 Prozent), die Grünen wie in der Vorwoche auf 15 Prozent (Bundestagswahl: 14,8 Prozent) und die FDP wie in der Vorwoche auf 13 Prozent (Bundestagswahl: 11,5 Prozent).

Die Unionsparteien gewannen einen Punkt hinzu und würden nun von 22 Prozent gewählt werden. Das sind rund zwei Prozentpunkte weniger als bei der Wahl im September. Die AfD kam auf elf Prozent (minus eins), die Linke auf fünf Prozent (plus/minus null). Die sonstigen Parteien würden unverändert acht Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Für den Sonntagstrend wurden vom 6. bis zum 10. Dezember insgesamt 1.480 Bürgerinnen und Bürger befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 2,8 Prozentpunkten.

Grundsätzlich spiegeln Wahlumfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Sie sind außerdem immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen die Gewichtung der erhobenen Daten.