Aktien New York Schluss: Moderates Plus

25.04.2018, 22:54 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

New York (dpa) - Die Wall Street hat nach ihrem jüngsten Kursrutsch nur wenig Boden gutmachen können. Der Dow Jones schloss 0,25 Prozent im Plus bei 24 083 Punkten. Der Eurokurs sank. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,2173 Dollar.