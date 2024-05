UN-Generalsekretär Guterres warnt Israel vor einer Bodenoffensive in Rafah. Die Hamas veröffentlicht ein Video einer Geisel. Mehr Informationen im Newsblog.

Israel setzt "begrenzte" Einsätze in Rafah fort

6.04 Uhr: Die israelische Armee setzt ihre nach eigenen Angaben "präzisen" Vorstöße in der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens fort. "Unsere Operationen gegen die Hamas in Rafah bleiben begrenzt und konzentrieren sich auf taktische Vorstöße, taktische Anpassungen und militärische Vorteile und haben dicht besiedelte Gebiete gemieden", sagt Armeesprecher Daniel Hagari in einer in der Nacht verbreiteten Erklärung.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Drohnenangriffe der Huthi-Rebellen abgewehrt

5.18 Uhr: Angaben des US-Zentralkommandos (CENTCOM) zufolge wurde am Samstag ein Angriff mit einer unbemannten Drohne aus einem von den Huthi-Rebellen kontrollierten Gebiet im Jemen in Richtung Golf von Aden erfolgreich abgewehrt. Schäden seien keine gemeldet worden. Später teilte das US-Zentralkommando mit, es habe drei Flugkörper abgefangen, die von den Huthi in Richtung Rotes Meer abgeschossen worden seien.

Berichte: Israels Militärchef kritisiert Regierung scharf

3.05 Uhr: Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi hat Medienberichten zufolge das Fehlen von Plänen für den Aufbau einer Zivilverwaltung im umkämpften Gazastreifen beklagt. Israels Armee müsse mangels einer politischen Strategie für die Zeit nach dem Krieg immer wieder an Orten im Gazastreifen wie zuletzt in Dschabalia im Norden kämpfen, die sie eigentlich zuvor eingenommen und aus denen sie sich zurückgezogen hatte. Das habe Halevi bei Sicherheitsberatungen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesagt, heißt es in israelischen Medienberichten. "Solange es keinen diplomatischen Prozess gibt, um eine Verwaltung im Gazastreifen aufzubauen, die nicht der Hamas angehört, müssen wir immer wieder Kampagnen an anderen Orten starten, um die Infrastruktur der Hamas zu zerstören", wird Halevi zitiert. "Es wird eine Sisyphusarbeit sein."

Samstag, 11. Mai

Biden: Könnte schon "morgen" Waffenstillstand geben

22.43 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat mit Blick auf die Verhandlungen im Gaza-Krieg über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln die Verantwortung der islamistischen Hamas bekräftigt. "Wissen Sie, es gäbe morgen einen Waffenstillstand, wenn (...) die Hamas die Geiseln freilassen würde – Frauen, ältere Menschen und Verwundete", sagt Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Medina im US-Bundesstaat Washington nach Angaben der mitreisenden Presse. Israel sage, es liege an der Hamas, sagte Biden demnach weiter. Der 81-Jährige setzt dann den Angaben zufolge dazu an, weiter über Israel zu sprechen. Schließlich habe er sich dann aber dagegen entschieden, heißt es.

Hamas: Britisch-israelische Geisel in Video ist tot

22.33 Uhr: Die in einem am Samstag veröffentlichten Video gezeigte britisch-israelische Geisel ist nach Angaben des bewaffneten Arms der Hamas tot. "Nadav Popplewell, ein britischer Staatsbürger, ist heute gestorben, nachdem er vor einem Monat (durch zionistische Luftangriffe) schwer verletzt worden war", heißt es in einem weiteren, später im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Video. Popplewells Gesundheitszustand habe sich verschlechtert, "weil er keine intensive medizinische Versorgung erhalten habe, da der Feind die Krankenhäuser im Gazastreifen zerstört hat", sagt der Sprecher der Essedine al-Kassam-Brigaden, Abu Obeida.