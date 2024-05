AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah feiert sein Comeback – mit Jaguar und Models. Er will mit viel Show seine Skandale überspielen. Doch in der Partei bleiben sie besorgt.

Es ist ein Rahmen, ganz wie er Maximilian Krah gefällt: Der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl ist in einem röhrenden Jaguar vorgefahren. Nun steht er in einem bayerischen Gasthaus, eine Hostess in Dirndl mit Deutschlandfahne rechts von sich, eine Hostess mit AfD-Fahne links von sich – und vor ihm ein halbes Dutzend Kameras. "Ich bin wieder da", sagt Krah in Anlehnung an eine Hitler-Komödie und lacht.

Krah war ein paar Tage abgetaucht. Er hat zwar Interviews gegeben, ist Parteiveranstaltungen aber ferngeblieben. Die Auszeit wollte er nicht, er musste sie nehmen: Der AfD-Vorstand hatte ihn kurzzeitig aus dem Verkehr gezogen. Einige AfD-Verbände verbannten ihn danach von ihren Wahlkampfveranstaltungen.

Und dann wäre da noch Skandal 2: ein Beeinflussungs- und Bestechungsskandal rund um ein pro-russisches Netzwerk. Krahs Freund und Nummer zwei auf der AfD-EU-Liste, Petr Bystron, steht hier im Fokus und im Verdacht, Geld angenommen zu haben. Auch Krah aber pflegte zu den Strippenziehern des Netzwerks beste Kontakte, gab mehrere Interviews auf einer ihrer Plattformen.

Ablenkung im Krah-Stil

Es ist eigentlich mehr als genug für einen Spitzenkandidaten wenige Wochen vorm Wahltag. Doch die Sorge in der AfD ist groß, dass das noch nicht alles gewesen sein könnte. In den Chatgruppen der Partei kursieren Memes, die Krah mit spitzem China-Hut zeigen oder chinesische Offizielle, wie sie Krah "Volle Solidalität" wünschen.

Ganz ohne Spitzenkandidat aber geht es nicht, das weiß die AfD. Die Parteispitze ließ Krah deswegen bereits am 1. Mai einmal in Dresden auftreten – eingehegt von Bundeschef Tino Chrupalla und Sachsen-Chef Jörg Urban.

An diesem Samstag entfällt diese Kontrolle, im bayerischen Holzkirchen will Krah sein eigentliches Comeback feiern, von den Vorwürfen ganz im Krah-Stil ablenken. Alleiniger Stargast an diesem Tag: Krah. Die Strategie: Flute die Welt mit Bullshit. Weitere Auftritte in der kommenden Woche hat sein Team bereits fest geplant.

Es ist ein Testballon vor nur 50 Zuschauern, von denen einige nicht einmal AfD-Mitglieder, sondern "Sympathisanten" sind, wie sie sich selbst beschreiben. Um die Zuschauer aber geht es Krah auch nicht, sondern um die Medien, die nur für ihn ins kleine Holzkirchen gereist sind: das ZDF, der Bayerische Rundfunk, sogar ProSieben haben Kamerateams geschickt, dazu kommen eine gute Handvoll Print- und Onlinereporter.

Sie alle quetschen sich in die schmalen Gänge zwischen den Tischen, das Publikum sieht kaum noch etwas. Für die AfD-Wähler und -Sympathisanten ist das ein ungewohnter, ein absurder Anblick. "Hier sind ja mehr Reporter als wie Menschen", sagt ein Mann mit blauer AfD-Mütze und bunter Hose. Von einer "Premiere" spricht der Chef des Kreisverbands, Thomas Wittmann.

Köder für die Medien