Brilon

Gabelstapler überfährt Putzfrau bei der Arbeit

06.02.2019, 11:51 Uhr | dpa

Eine Putzfrau ist von einem Gabelstapler überfahren und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen in einem holzverarbeitenden Betrieb in Brilon im Sauerland, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei und der Arbeitsschutz ermitteln jetzt, wie es zu dem Zusammenstoß zwischen dem von einem Firmenmitarbeiter gelenkten Gabelstapler und der 29-Jährigen kommen konnte.