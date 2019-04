Bremen

Aprilscherz löst Rettungseinsatz aus: Frau uneinsichtig

02.04.2019, 10:40 Uhr | dpa

Mit einem Aprilscherz hat eine 28-jährige Frau einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Die Bremerin sagte ihrem Bruder am Telefon, sie sei durch einen Messerstich in den Bauch verletzt worden. Daraufhin habe der 29-Jährige den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am vermeintlichen Tatort im Stadtteil Findorff eingetroffen, fanden die Einsatzkräfte am Montagabend die unverletzte Anruferin vor. Auf Belehrungen der Rettungskräfte reagierte die Frau uneinsichtig. Die Polizei ermittelt wegen des Missbrauchs von Notrufen.