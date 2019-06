Tholey

Unfall beim Überholen: Ein Toter und ein Schwerstverletzter

05.06.2019, 06:07 Uhr | dpa

Bei einem Unfall im Saarland sind ein Mann getötet und ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto, in dem die beiden unterwegs waren, sei am Dienstagabend bei einem Überholmanöver mit einem anderen Auto zusammengestoßen, von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Dabei wurden der Fahrer und der 28 Jahre alte Beifahrer im Auto eingeklemmt. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus, wo der 28-Jährige an seinen schweren Verletzungen starb. Der Fahrer war in der Nacht noch in Lebensgefahr. Der Fahrer des anderen Autos wurde bei dem Unfall nicht verletzt.