Stichwahl in Großbritannien

Johnson und Hunt gehen ins Rennen um May-Nachfolge

20.06.2019, 19:36 Uhr | AFP, dpa, rtr, jmt

Johnson (l.) und Hunt: Die beiden konkurrieren in der Stichwahl um das Amt des Parteivorsitzenden der Torys. (Quelle: Peter Nicholls/Reuters)

Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May gibt es ab sofort nur noch zwei Bewerber: Ex-Außenminister Boris Johnson und den amtierenden Außenminister Jeremy Hunt.

Außenminister Jeremy Hunt tritt gegen den Favoriten Boris Johnson im Rennen um das Amt des konservativen Parteichefs und britischen Premierministers an. Er erhielt bei der fünften und letzten Abstimmung in der Fraktion 77 Stimmen und setzte sich damit gegen Umweltminister Michael Gove durch, der nur zwei Stimmen weniger bekam.

Boris Johnson liegt weiter vorn



Im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May liegt der erklärte Brexit-Befürworter Boris Johnson auch in der fünften und letzten Auswahlrunde deutlich vorn. Der frühere Außenminister vereinigte am Donnerstag 160 Stimmen auf sich. Auf den zweiten Platz kam der derzeitige Außenminister, Jeremy Hunt. Umweltminister Michael Gove schied aus.







Zwischen Johnson und Hunt sollen jetzt die rund 160.000 Parteimitglieder bis Ende Juli per Briefwahl als neuen Vorsitzenden bestimmen. Dieser übernimmt auch den Posten des Regierungschefs. Johnson hatte beim Brexit zuletzt eine harte Haltung gegenüber der Europäischen Union angekündigt. Die Frist für die Loslösung von der EU wurde inzwischen bis 31. Oktober verlängert.