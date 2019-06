Berlin

Polizist verfolgt mit E-Scooter Diebe

21.06.2019, 10:20 Uhr | dpa

Von den neuen Elektro-Tretrollern in Berlin hat nun auch die Polizei profitiert. Zur Verfolgung von zwei flüchtenden Dieben nutzte ein Polizist in Charlottenburg den Mietroller eines Passanten, wie die Polizei am Freitag twitterte. Die Diebe hätten versucht, mit gestohlener Kleidung zu entkommen. Der Polizist auf dem ausgeliehenen E-Scooter habe aber einen von ihnen gestellt und festgenommen.