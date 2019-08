Berlin

Polizei fahndet mit Bildern nach U-Bahn-Schläger

15.08.2019, 13:05 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild (Quelle: dpa)

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Berliner Polizei nach einem brutalen Schläger aus der U-Bahn. Der Mann soll am Abend des 26. Februar 2019 eine damals 26 Jahre alte Frau angegriffen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Attacke geschah demnach in einem Zug der Linie 1 von Möckernbrücke zum Halleschen Tor. Die Aufnahmen zeigen, wie der Täter weit ausholt und der Frau brutal ins Gesicht schlägt. Anschließend flüchtete der Mann. Die Polizei bittet nun um Hinweise.