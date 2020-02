Nach der Bürgerschaftswahl

So wollen die Parteien Hamburg verändern

Peter Tschentscher: Mit welcher Vision der SPD-Politiker in Hamburg Oberbürgermeister bleiben will. (Quelle: t-online.de)

Die SPD will in Hamburg weiterhin den Ersten Bürgermeister stellen, die Grünen geben sich selbstbewusst, die CDU schielt auf eine große Koalition. t-online.de stellt die Spitzenkandidaten für die Wahl der Bürgerschaft vor.

Seit knapp zwei Jahren ist Peter Tschentscher Erster Bürgermeister von Hamburg. Nach aktuellen Umfragen darf sich der Nachfolger von Olaf Scholz berechtigte Hoffnungen auf eine zweite Amtszeit machen. Denn in den vergangenen Wochen hat sich die SPD in der Wählergunst von den Grünen abgesetzt, steht derzeit bei rund 37 Prozent.

Katharina Fegebank geht dennoch selbstbewusst in die Wahl am 23. Februar. Sie will die erste Frau an der Spitze der Hansestadt werden und Hamburg zu einem Vorreiter beim Klimaschutz machen. Die CDU liegt in den Umfragen derzeit nur bei rund 14 Prozent, macht sich aber trotzdem Hoffnung auf eine Regierungsbeteiligung. Marcus Weinberg setzt auf den Zerfall von Rot-Grün und macht der SPD Angebote.

