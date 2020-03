Corona-Krise

EU-Kommission schlägt Einreisestopp in die EU vor

16.03.2020, 16:38 Uhr | pdi, dpa

Im Kampf gegen das Coronavirus werden in Europa immer drastischere Maßnahmen ergriffen. Nun schlägt die EU-Kommission einen Einreisestopp in die Europäische Union vor.

Im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Außengrenzen für Nicht-EU-Bürger weitgehend schließen. Alle nicht absolut notwendigen Einreisen in die EU sollten für 30 Tage ausgesetzt werden, sagte von der Leyen am Montag in Brüssel.



Der Zeitraum könne wenn notwendig verlängert werden. Ausnahmen für den Einreisestopp solle es geben für Personen, die langfristig in der EU ansässig seien, für Angehörige von EU-Bürgern, sowie für Diplomaten und Forscher, die an der Bekämpfung der Viruskrise arbeiteten. Sie werde ihren Vorschlag den EU-Staats- und Regierungschefs unterbreiten, sagte von der Leyen. "Je weniger Reisen, desto besser können wir das Virus eindämmen."

In Kürze mehr.