Attentat in Berlin

Anklage stellt Putins Russland unter Mordverdacht

Nach dem Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten hat die Bundesanwaltschaft Anklage erhoben. Ein Killer soll im Auftrag des russischen Staats das Attentat ausgeführt haben.

Die oberste deutsche Anklagebehörde geht bei dem tödlichen Attentat auf einen Georgier im Berliner Tiergarten von einem Auftragsmord der russischen Regierung aus. Das sagte eine Sprecherin des Generalbundesanwalts t-online.de. Es sei Anklage erhoben. Demnach hätten staatliche Stellen der Zentralregierung der Russischen Föderation den Auftrag zum Mord erteilt, der am 23. August 2019 ausgeführt wurde.



Anklage geht von politischem Motiv aus

Hintergrund der Tat sei die Gegnerschaft des Opfers Tornike K. zum russischen Zentralstaat, zu den Autonomen Teilrepubliken Tschetschenien und Inguschetien sowie zu der pro-russischen Regierung Georgiens. Der Angeschuldigte habe den staatlichen Tötungsauftrag angenommen – entweder weil er sich eine finanzielle Entlohnung erhofft oder er das Motiv seiner Auftraggeber geteilt habe.

t-online.de hatte frühzeitig über die Ermittlungen und den Verdacht gegen den russischen Staat berichtet. Die Bundesanwaltschaft hatte zahlreiche Details bereits publik gemacht. Auch nun geht die Behörde mit einer Schilderung des Ablaufs wieder an die Öffentlichkeit.

Demnach sei der Beschuldigte Vadim K. – der unter dem Alias "Vadim Sokolov" auftrat – zur Durchführung des Auftrags am 17. August zunächst von Moskau nach Paris geflogen, von dort aus am 20. August weiter nach Warschau, wo er ein Hotel bezogen habe. Am Morgen des 22. August sei er dann nach Berlin gereist, wo er frühestens am Mittag eintraf. Einen Tag später habe er den Auftragsmord ausgeführt.

"Zwei weitere Schüsse auf den Kopf"



"In der Berliner Parkanlage 'Kleiner Tiergarten' näherte er sich Tornike K. auf einem Fahrrad von hinten", heißt es in der Pressemitteilung wörtlich. "Als er das arg- und wehrlose Opfer erreicht hatte, feuerte er mit einer mitgeführten Pistole des Typs Glock 26', die mit einem Schalldämpfer versehen war, seitlich auf den Oberköper des Tornike K." Er sei dabei mit dem Fahrrad zu Fall gekommen, aber unmittelbar darauf an den Getroffenen herangetreten "und feuerte zwei weitere Schüsse auf dessen Kopf ab". Tornike K. verstarb noch am Tatort. Kurz danach wurde der mutmaßliche Auftragsmörder in der Nähe festgenommen.

Bereits im Zuge der Ermittlungen hatte die Bundesanwaltschaft auf die mutmaßliche Verstrickung staatlicher russischer Stellen in dem Fall hingewiesen. Deutschland hatte daraufhin zwei russische Botschafter ausgewiesen. Angesichts der aktuellen Entwicklung sprach Bundesaußenminister Heiko Maas von "außerordentlich schwerwiegenden Vorgang". Die Bundesregierung behalte sich weitere Maßnahmen ausdrücklich vor.

Verwendete Quellen: eigene Recherchen

Generalbundesanwalt: Pressemitteilung vom 18.6.2020

