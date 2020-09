Im Hotelzimmer

Video soll Vergiftung von Alexej Nawalny beweisen

17.09.2020, 16:01 Uhr | rtr

In einem auf Nawalnys Instragram-Konto verbreiteten Video ist zu sehen, wie Teammitglieder mit Handschuhen das Zimmer absuchen und diverse Gegenstände mitnehmen, darunter auch mehrere leere Flaschen Mineralwasser.

Die Unterstützer von Alexej Nawalny sind davon überzeugt, dass der Kreml-Kritiker mit einer Flasche Wasser in seinem Hotelzimmer in Russland vergiftet worden ist. Ein nun veröffentlichtes Video soll das zeigen.



Der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny soll mit einer Flasche Wasser in seinem Hotelzimmer in der sibirischen Stadt Tomsk vergiftet worden sein. Das behauptet zumindest sein Team in einem Video, das auf dem Instagram-Profil des Kreml-Kritikers veröffentlicht wurde.

Das Video zeigt Nawalnys Mitarbeiter dabei, wie sie in dem Hotelzimmer mögliche Beweismittel sicherstellen – darunter auch die Wasserflasche, mit der Nawalny das Nervengift Nowitschok verabreicht worden sein soll. Die Aufnahmen sehen Sie oben im Video – oder hier.