Nordkorea soll bis zu 30.000 weitere Truppen in die Ukraine schicken

USA nehmen Oligarchen von Sanktionsliste

Die USA haben den russischen Oligarchen Kirsan Iljumschinow von ihrer Sanktionsliste genommen. Iljumschinow ist ein russischer Oligarch, dem mehrere Banken gehören, er ist aber auch ein ehemaliger Schachweltmeister und Ex-Präsident der abgelegenen buddhistischen Republik Kalmückien in Russland. Iljumschinow hatte früher wiederholt behauptet, er sei 1997 in Moskau von Außerirdischen entführt worden. Laut der New York Times stand Iljumschinow seit 2015 auf der Liste der "Specially Designated Nationals" (SDN) des Office of Foreign Asset Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, weil er das syrische Regime unter dem ehemaligen Machthaber Bashar Al-Assad "materiell unterstützt" hatte.