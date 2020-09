Air Force Two

Flugzeug von US-Vizepräsident Pence muss notlanden

US-Vizepräsident muss notlanden: Auf diesen Aufnahmen ist zu sehen, wie die "Air Force Two" mit Mike Pence an Bord mit einem Vogel kollidiert. (Quelle: t-online)

Der Rückflug von einer Wahlkampfveranstaltung lief für US-Vizepräsident Mike Pence alles andere als reibungslos. Sein Flugzeug kollidierte nach dem Start mit einem Vogel. Ein Hobbyfilmer fing die Situation ein.

Donald Trump kämpft in den USA derzeit um seine Wiederwahl. Auch sein Vizepräsident Mike Pence fliegt dafür durch das Land, um auf Veranstaltungen Werbung für vier weitere Jahre im Weißen Haus zu machen. Am Dienstagabend sprach Pence im Bundesstaat New Hampshire. Der Rückflug nach Washington lief aber alles andere als geplant.

Kurz nach dem Start kollidierte sein Regierungsflieger "Air Force Two" mit einem Vogel. Es flogen funken, die Maschine musste notlanden. Pence nahm anschließend ein Frachtflugzeug des Militärs in Anspruch. Ein Amateurfilmer fing die Kollision mit seiner Kamera ein.

Die Kollision und die anschließende Notlandung des Flugzeugs von Mike Pence sehen Sie oben im Video. Sie finden den Beitrag auch hier.