"Surreale Bilder"

Hunderte Soldaten schlafen auf dem Boden des Kapitols

Der Sturm auf das US-Kapitol hat Spuren hinterlassen und in Washington für drastische Sicherheitsmaßnahmen gesorgt. Bilder von schlafenden Soldaten mit Maschinengewehr im Arm gehen um die Welt.

Es sind "surreale Bilder", die sich t-online-Korrespondent Fabian Reinbold am Mittwoch in Washington bieten. Eine Woche nach dem Sturm des US-Kapitols bewachen hunderte Soldaten der Nationalgarde den Sitz des US-Kongress. Einige liegen mit ihren Waffen im Arm auf dem Boden, versuchen etwas Schlaf zu bekommen. Die Aufnahmen gehen um die Welt, die Folgen der Chaos-Nacht am 6. Januar werden hier so deutlich wie selten zuvor. Bis zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden in etwa einer Woche sollen 15.000 Soldaten eingesetzt werden. Washington D.C. gleicht in diesen Tagen einer Festung.

Die eindrücklichen Aufnahmen der Soldaten im US-Kapitol sehen Sie oben im Video. Sie finden den Beitrag auch hier.