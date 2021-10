Aufregung in New York

Zehntausende Ungeimpfte vor Suspendierung

29.10.2021, 15:54 Uhr | sje, rtr, t-online

Kommt in New York bald niemand mehr, wenn es brennt? Etlichen Feuerwehrkräften in der Metropole droht, in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt zu werden – wenn sie sich nicht umgehend gegen Corona impfen lassen.

Diese Feuerwehrmänner sind wütend: Die Stadt New York hatte sie verpflichtet, sich bis zum Freitag gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das sieht ein von Bürgermeister Bill de Blasio erlassenes Impfmandat vor. Betroffen sind rund 50.000 städtische Angestellte – andernfalls droht ihnen der unbezahlte Zwangsurlaub.

Die Proteste der Feuerwehrmänner und welche Argumente die Gewerkschaft der Feuerwehr vorzubringen hat, sehen Sie hier oder oben im Video.